На заклик Саакашвілі "Марш за імпічмент" перемістився під Раду (фото, відео)

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі закликав учасників організованого ним «Маршу за імпічмент» йти до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, він закликає мітингувальників не піддаватися на провокації.

За його словами, «насилля - це не наш шлях».

«Я готовий віддати все для того, щоб ми перемогли. Готовий віддати - грошей у мене немає, але готовий віддати свою свободу і своє життя, але я не готовий віддати чужі життя, я не готовий віддати кров наших дітей - свою кров я віддам. Порошенко, можливо, хоче крові, олігархи хочуть крові. Не допустимо кровопролиття», - заявив Саакашвілі, виступаючи на Майдані Незалежності.

Він вважає, що немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство.

«Це не вийде», - додав Саакашвілі.

«Зараз ми символічно підемо до Верховної Ради, символічно там ...», - не встиг завершити фразу Саакашвілі, коли хтось сказав з натовпу: «Розіб'ємо вікна». Саакашвілі відповів на такий заклик: «Нічого ми не будемо бити ... Хто хоче розбивати вікна, і хто хоче розбивати будівлі, то, вибачте, нам не по дорозі».

Читайте такожМарш за імпічмент: мітингувальники покидають Жовтневий після сутичок з поліцією, у хід пішли петарди і слізогінний газ

Він підкреслив, що в ті будівлі можна буде зайти мирно, коли буде багато людей. За його словами, «сумно, що двері розбили» у Жовтневому палаці.

«Немає сенсу бити вікна і двері. Ми маємо бути спокійними, і ми маємо бути дуже витриманими. Хоча вони і говорять, що у мене грузинський темперамент, але у мене достатньо мудрості для того, щоб не допустити насильства», - додав Саакашвілі.

Учасники маршу, які вимагають ухваленя закону про імпічмент, починають збиратися на Площі Конституції біля Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, люди рухаються вулицею Грушевського з боку Майдану Незалежності.

Під час ходи вони вигукують гасла «Відставка» та «Банду геть». Зараз зі сцени на Площі Конституції виступають активісти.

На даний час біля будівлі Жовтневого палацу залишилося близько 50 активістів , їх закликають йти до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент» намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб, але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталася штовханина.