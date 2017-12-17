У Києві завершилася акція «Марш за імпічмент», організована екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, після виступу Саакашвілі на площі Конституції біля Верховної Ради мітингувальники розійшлися.

Біля Жовтневого палацу, де відбувалися сутички з правоохоронцями, мітингувальників теж вже немає, але із зовнішнього боку незначна кількість службовців Нацгвардії перекрили всі входи до палацу і не розходяться.

Сам Саакашвілі після нетривалого мітингу на Площі Конституції перед Верховною Радою попрощався з мітигувальниками на вулиці Грушевського.

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Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент» намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб, але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталася штовханина.

Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.