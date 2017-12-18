У Порошенка заявляють, що законопроект про реінтеграцію Донбасу потребує додаткових консультацій

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляє, що законопроект про реінтеграцію Донбасу потребує додаткових консультацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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«Я прошу вас звернути особливу увагу на те, що закон у другому читанні, за який у повному складі голосувала і фракція «Народного фронту», і «Блок Петра Порошенка» - щодо реінтеграції зараз потребує додаткових консультацій… Тому просимо, щоб ми це врахували, коли ми говоримо про те, коли він має стояти тактично, щоб виграла Україна, в порядку денному», - зазначила Геращенко, звертаючись до учасників засідання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила у першому читанні закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164).

Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений у 2014 році і термін дії якого сплив 18 жовтня.