"Я тобі не шановний": з'явилися подробиці перепалки Саакашвілі з поліцейським (відео)

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі подумав, що начальник Шевченківського управління поліції Герман Приступа був серед тих, хто здійснив спробу затримати його 6-го грудня.

Після цього скандальний політик почав ображати правоохоронця з Горлівки, який пережив полон терористів. Подробиці інциденту розповів сам Приступа, передає "Обозреватель".

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"Я спілкувався з народним депутатом Юрієм Дерев'янком (позафракційний – Ред.). Проблема була в тому, що вони хотіли поставити сцену посеред вулиці Хрещатик. Це б заблокувало автомобільний рух, тому ми не давали на це згоди. Вже був нічний час. Могла статися аварія. У принципі, ми вже досягли згоди. Але тут з'явився пан Саакашвілі. Він з чого взяв, що я його затримував. Я йому відповів: "Якщо б я вас затримував, то ви б навряд чи вийшли з того мікроавтобуса (соратники екс-президента відбили його у правоохоронців – Ред.)" – зазначив Приступа.

Він допустив, що його слова образили Саакашвілі.

"І він почав говорити, що я п'яний, як чіп, і так далі", – підсумував Приступа.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі поскандалив з начальником Шевченківського управління поліції Германом Приступою, що перешкодив йому встановити сцену на Майдані.