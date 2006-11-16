ВР ухвалила у першому читанні законопроект про Кабмін

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект «Про Кабінет Міністрів України», внесений урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 247 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Майже у повному складі голосували фракції Партії регіонів, СПУ та КПУ, а також «за» голосували 4 народні депутати із фракції БЮТ та двоє - із фракції «Наша Україна».

Законопроект визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України, його склад, порядок формування і припинення повноважень, компетенцію Кабінету Міністрів України, повноваження у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, соціальне та інше забезпечення членів Кабінету Міністрів України.

Законопроектом законодавчо закріплюється статус Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади, а також визначить його місце в системі державних органів Україн

Законопроект складається з 11 розділів і містить 61 статтю.

Відповідно до статті 113 Конституції України, проект закону визначає Кабмін як вищий орган у системі виконавчої влади.

Основними положеннями законопроекту визначається, що Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України, Верховною Радою України. Кабінет Міністрів є підконтрольним і підзвітним Верховній Раді у межах, передбачених Конституцією України.

У відносинах з Президентом встановлюється, що Кабінет Міністрів є відповідальним перед ним у межах, передбачених Конституцією України, та керується у своїй діяльності указами Президента України, виданими на основі та на виконання Конституції та законів України. Акти Президента, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами прем‘єр-міністра України та міністра, відповідального за акт і його виконання.

Проектом визначено компетенцію Кабінету Міністрів та його повноваження у відповідних сферах. Визначено повноваження Кабміну у відносинах з міністерствами та іншими органами центральної виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, і підпорядкованими їй органами, місцевими державними адміністраціями, державними господарськими об‘єднаннями, підприємствами, установами та організаціями. Згідно з законопроектом, особливості відносин Кабінету Міністрів з окремими центральними органами виконавчої влади можуть визначатися іншими законами.

Законопроектом встановлюється солідарна відповідальність членів Кабінету Міністрів за результати його діяльності як колегіального органу, а також політична відповідальність окремих членів Кабінету Міністрів за стан справ у доручених їм сферах державного управління.

Передбачається закріпити політичний статус членів уряду і встановлюється, що посади членів Кабінету Міністрів належать до політичних посад, на які не поширюється дія законодавства про державну службу.

З метою забезпечення принципу безперервності здійснення виконавчої влади під час обрання Верховної Ради та до формування нового складу Кабміну, передбачено, що у разі обрання члена Кабінету Міністрів народним депутатом України він набуває повноважень депутата без звільнення з посади члена уряду і продовжує здійснювати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів.

Серед новацій законопроекту - норми, які підвищують роль Кабінету Міністрів під час проведення експертизи надісланих Верховною Радою проектів законів, які було внесено на її розгляд іншими суб‘єктами права законодавчої ініціативи. Висновки Кабінету Міністрів підлягатимуть обов‘язковому розгляду Верховною Радою. У разі негативного висновку Кабінету Міністрів щодо впливу проекту закону на дохідну або видаткову частину державного бюджету його розгляд не включатиметься до порядку денного пленарного засідання Верховної ради без погодження з Кабінетом Міністрів.

Законопроектом встановлено ще одну новацію - щотижневе інформування Верховної Ради Кабінетом Міністрів про свою діяльність шляхом започаткування так званих „годин запитань до уряду”.

Новацією є закріплення можливості передачі Кабінетом Міністрів відповідним міністрам повноважень щодо утворення, реорганізації, ліквідації служб, інспекцій, агентств у складі міністерств. Крім того, Кабмін зможе передавати відповідним міністрам повноваження щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників цих органів та затвердження положення про названі органи.