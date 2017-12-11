Яценюк: звернення Януковича до Путіна про введення російських військ – спроба легітимізації вторгнення в Україну

Звернення Януковича від 1 березня 2014 року до Путіна з проханням використати збройні сили Росії на території України мало дуже велике значення для Росії, «адже легітимізувало її вторгнення на територію України»: «Ця заява мала на меті уникнути кримінальної міжнародно-правової відповідальності для російського керівництва через рішення про незаконну анексію Криму», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час надання свідчень у справі про державну зраду Віктора Януковича, що розглядається в Оболонському районному суді Києва 11 грудня.

Відповідаючи на запитання захисту, Арсеній Яценюк повідомив, що про відповідне звернення Януковича йому стало відомо з офіційних заяв президента Росії Володимира Путіна, постійного представника Російської Федерації в ООН Віталія Чуркіна та заяви міністерства закордонних справ Російської Федерації.

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Володимир Путін, як нагадав лідер «Народного фронту», особисто повідомив, що до нього надійшла заява від Януковича: «Янукович звертався до президента Росії з метою введення збройних сил Російської Федерації на територію України. Така заява була оприлюднена і представлена для міжнародної спільноти як начебто легітимізація військової агресії проти України».

«Це була підготовлена операція російського керівництва по захопленню України. Російське керівництво дуже добре знає, що таке міжнародне право і відповідальність в судах, у тому числі і в Гаазькому трибуналі. Тому така заява для російського керівництва слугувала основним – легітимізацією вторгнення на територію України», - підкреслив він.

«Вони цією заявою хотіли ввести в оману все світове співтовариство. Російська пропагандистська машина працювала настільки сильно й намагалася представити те, що відбувається в Україні і в Криму - в тому світлі, яке було вигідне для Росії», - наголосив Арсеній Яценюк.

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що, аби не бути переслідуваними в міжнародному трибуналі, «Володимир Путін разом із Віктором Януковичем домовилися про те, що Віктор Янукович підпише цю заяву і вона буде представлена міжнародному співтовариству як заява начебто легітимного президента про введення російських військ на територію України».

Відповідаючи на запитання в ході судового засідання Арсеній Яценюк підкреслив, що тодішній постпред Росії в ООН Віталій Чуркін публічно представив фотокопію з оригіналу цієї заяви під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй: «Відповідно до правил і процедур ООН, у тому випадку, якщо документ визнається офіційним, він розповсюджується серед членів Радбезу, і на окрему вимогу може бути отриманий державами-членами Організації Об'єднаних Націй. Оскільки цей документ мав статус офіційного, то він не просто був (оприлюднений) в засобах масової інформації. Мені офіційно було повідомлено про його наявність нашим Постійним Представником при Організації Об'єднаних Націй Юрієм Сергеєвим».