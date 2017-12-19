Генасамблея ООН розгляне сьогодні український проект резолюції щодо Криму

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй сьогодні, 19 грудня, на засіданні розгляне проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)».

Про це повідомляється у мікроблозі місії України в ООН у cоціальній мережі Twitter. «У вівторок, 19 грудня, в ГА ООН голосуватиметься українська резолюція щодо прав людини в окупованому Криму», - йдеться в повідомленні.

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Резолюція, зокрема, буде спрямована на запобігання безкарності за злочини, вчинені на окупованому півострові. Під час засідання українська сторона зверне увагу дипломатів на те, що Росія досі не надала доступу міжнародних спостерігачів на тимчасово окуповану територію Криму.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Третій комітет 72-ї сесії Генасамблеї ООН схвалив проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)». Українські дипломати після голосування відзначали, що, «незважаючи на величезний тиск з боку Російської Федерації», за документ проголосувала 71 держава, проти - 25, а 77 - утрималися.