Ющенко розповів, як Тимошенко його щоразу дурить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує уряд за затримку процедури рекапіталізації комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я не знаю країни у світі, яка б за дев`ять місяців кризи не зробила б жодної операції з рекапіталізації системи (банківської – УНІАН). Україна – єдиний випадок. І щоразу прем`єр-міністр мені заявляє: «Все підготовлено»... або на 22 мільярди, або на 40 мільярдів, і рекапіталізація системи, економіки піде», – заявив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що через затримку рекапіталізації банків за 5-6 місяців економіка країни недоотримала десятки мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерела в Кабінеті Міністрів, ухвалення урядом України остаточного рішення про рекапіталізацію перших трьох банків затягується через відсутність у Кабміні необхідних документів від Національного банку.

За його даними, минулого тижня Нацбанк так і не передав Міністерству фінансів статутні документи цих банків, увідповіднені досягнутим 27 травня ц.р. між Мінфіном і Нацбанком домовленостям щодо питання рекапіталізації.

Нагадаємо, остаточне рішення про рекапіталізацію перших трьох банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ» – Кабмін мав намір прийняти у суботу, 30 травня, потім, за неофіційною інформацією, – на позачерговому засіданні 5 червня.

Інформацію про стан капіталів банків, а також про суми, необхідні для вливання в банки, які планується рекапіталізувати, Міністерство фінансів і Нацбанк погодили 27 травня. Обсяг капіталізації щодо кожного банку, за інформацією в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, становить приблизно 3 млрд. грн.