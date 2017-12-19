У МінТОТ пояснили, яким шляхом Україна може повернути Донбас і Крим

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак розповів, яким єдиним шляхом Україна може повернути окуповані Донбас і Крим.

"Механізм один, й він такий же, як і у випадку з ОРДЛО. Це тиск: економічний, фінансовий та інший. Тобто це дуже серйозні санкції. Повторюю слова, що Росія повинна заплатити дуже й дуже дорого за свою політику", - заявив він в інтерв'ю "Апострофу".

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На думку Гримчака, в якийсь момент утримання окупованого Криму стане настільки токсичним для РФ, що фактично відмова від нього буде порятунком для самої Росії як держави.

"Я хочу нагадати, що Радянський Союз контролював НДР, Польщу, Угорщину, Румунію, Чехословаччину й інші країни - був різний контроль, але практично всі ці країни були під СРСР. Але в один не прекрасний для СРСР момент всі війська піднялися і вийшли в поля фактично по всій території тодішнього Радянського Союзу. А все тому, що утримання військ за кордоном стало надзвичайно дорогим й неефективним. Я думаю, що такий же варіант буде з Кримом", - зазначив заступник міністра.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що Донбас ніколи не буде таким, як раніше. Однак і відділяти його від України у жодному разі не можна, правда, ця інфекція глибоко в'їлася в нинішнє українське суспільство, тому з нею треба боротися.