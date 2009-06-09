Тимошенко про Конституцію, ЗМІ, масову істерію і право власників

Прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що її політична сила не пропонувала вносити зміни до Конституції України, які б передбачали пролонгацію депутатських повноважень та обмежень щодо ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Мені дуже шкода, що до того, як офіційний проект змін до Конституції з усіма необхідними підписами був внесений до Верховної Ради, почалася така масова, масштабна істерія, яка знищила роботу, яка могла б принести перед президентськими виборами нормальну Конституцію", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, за її словами, усі проекти Конституції, “які оберталися у ЗМІ”, не є ідентичними до тих, які мали можливість зібрати більшість голосів у парламенті.

У цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що спростовує заяви про те, що БЮТ пропонував пролонгацію повноважень депутатів Верховної Ради, і що проект змін до Конституції передбачав обмеження діяльності ЗМІ.

Водночас вона наголосила на неприпустимості для власників ЗМІ формувати інформаційну політику, користуючись правом власності.

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