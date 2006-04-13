Лукашенко продовжує тримати екс-конкурента у тюрмі

Районний суд Мінська відмовився звільнити з-під арешту екс-кандидата в Президенти Білорусі Олександра КОЗУЛІНА, який був затриманий міліцією 25 березня під час розгону демонстрації опозиції й обвинувачений в хуліганстві та організації вуличних безпорядків.

Як передає Рейтер, про це повідомила прес-секретар О.КОЗУЛІНА Ніна ШИДЛОВСЬКА.

За її словами, в середу суд на закритому засіданні відмовився задовольнити вимогу адвокатів О.КОЗУЛІНА, які вважають, що арешт опозиціонера був незаконним, про зміну запобіжного заходу.

"Суд відмовив адвокатам в задоволенні скарги, так що в даний час він залишається під вартою. Ми будемо оскаржувати це рішення у вищестоящій інстанції", - сказала Н.ШИДЛОВСЬКА.

За офіційними даними, в цілому близько 600 чоловік було затримано міліцією і осуджено до арештів на строки до 15 діб за участь у серії опозиційних протестів 19-25 березня проти офіційних підсумків президентських виборів, згідно з якими діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО був переобраний на третій термін.

За даними міліції, на даний час усі учасники опозиційних протестів уже звільнені, за винятком О.КОЗУЛІНА, якого обвинувачують у тому, що 25 березня він закликав демонстрантів йти до однієї з мінських в`язниць, щоб підтримати політв`язнів, а 2 березня, намагаючись пройти на Всебілоруські народні збори, побився з міліцією, після чого був на нетривалий час затриманий і в міліційному відділенні розбив портрет О.ЛУКАШЕНКА.

Згідно з офіційними даними, О.ЛУКАШЕНКО, який править країною 12 років, здобув 83% голосів на президентських виборах 19 березня, тоді як опозиційний кандидат Олександр МІЛІНКЕВИЧ набрав 6%, О.КОЗУЛІН - 2,2%.

Європейський союз не визнав результатів президентських виборів і обнародував список з 31 урядовця, який включає і О.ЛУКАШЕНКА, яким заборонено в`їзд на територію ЄС за фальсифікацію підсумків голосування.