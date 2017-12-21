Дружина - росіянка та ностальгія за комунізмом: стали відомі подробиці життя затриманого російського шпигуна у Кабміні (відео)

Дружина - росіянка, робота в Адміністрації Януковича та ностальгія за комунізмом у соцмережах. Усе це про затриманого напередодні за підозрою в шпигунстві на користь Росії - особистого перекладача Гройсмана - Станіслава Єжова.

Слідство ще готує офіційне звинувачення. Попередньо йдеться про державну зраду, йдеться в сюжеті ТСН.

"Щур в окулярах" - так керівник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров відгукнувся про затриманого Єжова. За дивним збігом обставин, у кайданках підозрюваного виводили з Кабміну просто в прямому ефірі одного з телеканалів.

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Особистий перекладач Володимира Гройсмана, за даними слідства, крав важливі документи, підслуховував розмови, вивідував інформацію у колег і передавав своїм кураторам до Росії. Єжов як перекладач українського прем’єра фігурував на зустрічах навіть зі світовими лідерами.

Дружина - росіянка, квартира в центрі Києва, донька та вклади у "Сбербанку Росії". Це інформація з оприлюдненої декларації Єжова. Журналісти завітали за місцем прописки затриманого. За дверима почули дитячий голос, і два жіночих. Ймовірно, дружина і мати Єжова.

"Це нагадує більше якийсь спектакль, а ніж щось інше... Тому вибачте, поки нічого не зрозуміло, ми не хочемо ніяких коментарів...", - каже жінка крізь зачинені двері.

Навряд чи міг мати доступ до якихось державних секретів. Однак точно був у курсі переміщень українського прем’єра, його розкладу, планів і усіх деталей під час протокольних зустрічей з іноземцями, певен дипломат Богдан Яременко. Він колись і сам очолював протокольну службу уряду. Знає всі нюанси.

Попри державну роботу, на сторінках у соцмережах, Єжов ностальгував за радянським минулим, називав фашистами тих, хто зніс пам’ятник Леніну в Києві, і розміщував багато світлин із відпочинку за кордоном. Те, що українські спеціалісти могли вирахувати його давно, припускає екс-заступник керівника СБУ Віктор Ягун. Інформацію своїм кураторам Єжов передавав, імовірно, через месенджери, які шифрують повідомлення. А затримання у прямому ефірі Ягун називає навмисне спланованим.

Офіційно в СБУ повідомили, що вели перекладача останні кілька місяців. Затримати вирішили, бо дізналися про підготовку втечі Єжова з України. Наразі готують офіційне звинувачення для обрання запобіжного заходу в суді.