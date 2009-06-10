Кабмін: багато кадрових проблем виникають через дії Президента

Кабінет міністрів відкидає звинувачення Президента Віктора ЮЩЕНКА у блокуванні призначень голів районних державних адміністрацій.

Про це йдеться у коментарі Управління у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, обнародуваному на Урядовому порталі.

Управління у зв’язках із ЗМІ заявляє, що багато кадрових проблем у місцевих державних адміністраціях виникає саме через дії безпосередньо Президента України.

Так, з лютого по жовтень 2008 року без подання уряду Президент звільнив 27 голів райдержадміністрацій у різних регіонах. Разом з тим, у тому ж 2008 році Секретаріат Президента без пояснень повернув 14 подань уряду на призначення голів райдержадміністрацій, а ще на 17 аналогічних подань Кабмін до цього часу не отримав жодної відповіді.

Крім того, за період з 20 грудня 2007 року Президентом було призначено 61 тимчасово виконуючих обов’язки голів райдержадміністрацій. Станом на 1 червня цього року на посадах тимчасово виконуючих обов’язки перебувають 40 осіб.

“Така практика призводить до того, що управління районами здійснюється у неконституційний спосіб: призначаючи тимчасово виконуючих обов’язки голови місцевої державної адміністрації, Президент вийшов за межі повноважень, визначених Основним Законом України, і діяв усупереч вимогам частини другої статей 6 і 19, частини третьої статей 104 і 106 Конституції України”, - зазначається у коментарі.

Уряд занепокоєний незадовільною ситуацією, що склалася з добором керівних кадрів в органах виконавчої влади, та вживає усіх заходів для усунення негативних тенденцій у сфері кадрового забезпечення, наголошується у документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, Президент України В.ЮЩЕНКО на нараді з головами обласних державних адміністрацій звинуватив Кабінет міністрів у блокуванні призначень голів райдержадміністрацій.