Київ створює систему контролю за переміщенням росіян на території України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що після запуску з 1 січня 2018 року прикордонної системи фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства наступним етапом стане запровадження контролю за переміщенням російських громадян на всій території України, що наразі перебуває у стані створення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам після покладання квітів до меморіальної дошки на честь першого міністра закордонних справ України Олександра Шульгіна.

"З 1 січня буде запроваджена система реєстрації біометричних даних. Це є реально перший етап. Другий етап - це буде заява, яка йтиме відповідно у Державну міграційну службу, копія її буде отримуватися в МЗС. І третій етап, він знаходиться в стані створення - це контроль за переміщенням російських громадян на всій території України. Ось саме так це буде виглядати, оскільки я багато разів казав, що звичайна віза працює тільки проти нелегальної міграції", - заявив глава МЗС.

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"Якщо це все спрацює, будемо думати про подальші заходи. Якщо ми побачимо за досвідом, що десь це не працює, тоді будемо думати про подальші заходи, і це може бути елемент візовий, але не просто віза, яка кожному видається, а саме біометрична віза. Ось саме така послідовність буде", - сказав Клімкін.

При цьому він сказав, що до процесу контролю в'їзду російських громадян залучені різні органи влади.

"Біометрика - вона запроваджується з 1 січня, а потім будуть запроваджуватися інші заходи", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в аеропорту «Київ» за участі керівництва Ради національної безпеки та оборони, Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби було презентовано систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, що запрацює з 1 січня 2018 року.