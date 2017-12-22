Політолог про підсумки року: Влада втрачає, "Батьківщина" росте

Про це у п’ятницю, 22 грудня, заявив під час прес-конференції директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

За його словами, «ми прийшли до парадоксу: чим більше укріплюється влада президента, тим більше падає його рейтинг», і це експерт пояснює відсутністю зрозумілого політичного курсу, що є основою політики. «У цій ситуації росте опозиція. Вона стає диференційованою та різноманітною», - пояснив політолог.

За словами експерта, 2017 рік став переломним, коли рейтинги опозиційної партії «Батьківщина» і її лідера Юлії Тимошенко перевищили рейтинги чинного президента.

«Батьківщина» не зникла, відновилася, а тепер вийшла в перші ряди по рейтингах загальнонаціонально як партія і Тимошенко як лідер. Це говорить не тільки про те, що Тимошенко не зробила помилок, а про те, що в принципі у нас можливі історично довгі партії і довгі лідерські дистанції», - зазначив Віктор Небоженко.

Експерт вважає, що після останніх результатів соціологічних опитувань стало зрозуміло, що у 2018 році Банкова буде намагатись вибити з майбутніх виборчих перегонів свого основного конкурента – лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко. І для цього Адміністрація президента буде розкручувати так звані «молоді технологічні проекти».

«Щоб у другий тур не пройшли Порошенко з Тимошенко, сьогодні завзято розкручують «нових» кандидатів. Ми вже бачимо розкрутку Вакарчука і Зеленського. Скоро ще побачимо, як розкручують «українську Собчак» – хтось обов’язково буде з жінок на противагу Тимошенко», - пояснив політолог.

Нагадаємо, цього тижня відразу дві соціологічні групи оприлюднили результати соцопитувань, в яких лідирує «Батьківщина» та її лідер Юлія Тимошенко. За даними групи «Рейтинг», за«Батьківщину» готові віддати голоси 16,8% тих, хто визначився та має намір взяти участь у голосуванні. 14,5% підтримують БПП Солідарність, 9,4% – Опозиційний блок, 8,9% – партію «За життя», 7,7% – Радикальну партію та ін. У президентському рейтингу лідером є Тимошенко, яку готові віддати голоси 15,8% тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. Порошенка підтримують 13,8%. Моделювання другого туру президентських виборів за умов виходу Тимошенко і Порошенка дає результат 27% проти 21% на користь Тимошенко.

За результатами останнього опитування від Київського міжнародного інституту соціології, у першому турі 20,5% українців проголосували б за Тимошенко, 16,9% – за П.Порошенка.