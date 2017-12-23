У Росії заявили про "загрозу зриву мирного врегулювання на Донбасі" через зброю зі США для України

Плани США щодо постачання озброєння Україні загрожують зривом процесу мирного врегулювання на Донбасі і заважають виконанню Мінських домовленостей. Про це статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив в коментарі “РИА Новости”.

За його словами, поставки будь-яких озброєнь Україні заохочують "войовниче крило в Києві".

Як підкреслив Карасін, підтримка Сполученими Штатами войовничих настроїв "посилює небезпеку зриву процесу врегулювання на Україні і ставить під сумнів перспективу виконання Мінських домовленостей".

"Тим більше, це заважає налагодженню діалогу між Києвом і Донбасом, без чого кризу неможливо вирішити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

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22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн. доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим в Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилеий оборонний потенціал» йдеться.