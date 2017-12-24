Суд відправив заступника голови Запорізької облради Марченка під цілодобовий домашній арешт

Заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку, підозрюваному в корупції, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення прийняв Червонозаводський районний суд Харкова, повідомляє KHARKIV Today.

Адвокати Марченко сказали, що будуть оскаржувати рішення суду і просити змінити запобіжний захід хоча б на нічний домашній арешт. Вони хочуть, щоб підозрюваний міг виконувати свої обов'язки в облраді.

«На нашу думку, саме перешкоджання його депутатській діяльності було метою кримінальної справи", - каже адвокат Іван Черкашин.

Читайте такожЗаступник мера Запоріжжя під час обшуку вистрибнув у вікно й втік у бік "ДНР" - ЗМІ

Трохи пізніше суд обрав запобіжний захід брата Владислава Марченко – бізнесменові Марку Марченко. Його відправили цілодобовий під домашній арешт.

Нагадаємо, прокуратура Харківської області проводить розслідування за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. За попередніми даними, один з керівників Запорізької обласної ради - депутат від фракції-об’єднання "Самопоміч" Владислав Марченко - у змові з іншими службовими особами та керівниками місцевих товариств і приватних підприємств незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Йдеться про суму понад 87 млн грн, яка їм дісталася через проведення фіктивних тендерів з благоустрою парку та шкільного спортмайданчику.