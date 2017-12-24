На Майдані "Азов" вимагав виправдань від радника президента Бірюкова, сталась сутичка

На Майдані Незалежності у Києві між учасниками акції сталась сутичка, ніхто не постраждав.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Громадського.

Повідомляється, що бійці батальйону «Азов» та інші військові влаштували суперечку з радником президента Юрієм Бірюковим. Вони вимагали від нього спростування допису про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не «Азову».

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«Я спілкуюсь з бійцями 72-ої бригади, які кажуть, що вони теж там працювали. У мене нема підстав їм не вірити», — сказав Бірюков.

Один з учасників акції «Кава на Хрещатику» під час суперечки штовхнув і спробував відтягнути бійця з «Азову», почалася сутичка.

У той час Бірюкова відтягнули у інший бік і він зник.

Вранці 24 грудня у Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей влаштували акцію протесту «Кава на Хрещатику» проти маршів, які організовував лідер «Руху нових сил» Міхеіл Саакашвілі.

На мітингу були присутні також військові. Учасники акції розмовляли та пили каву.