Новорічні рейтинги політиків: соціологи визначили п'ятірку лідерів

В кінці листопада соціологи провели дослідження політичних симпатій українців. Опитавши дві тисячі осіб, соціологічна група «Рейтинг» отримала наступні результати.

У президентському рейтингу лідирує Юлія Тимошенко (15,8%), на другому місці - Петро Порошенко (13,8%), третє у Святослава Вакарчука (9,6%). На четвертому місці з рейтингом 8,4% Вадим Рабинович – лідер партії «За життя». На п'ятому і шостому розташувалися Анатолій Гриценко (8,3%) і Олег Ляшко (8%). На сьомому місці Юрій Бойко (7%) – лідер «Оппоблока». Зазначимо, що Вадим Рабинович випереджає Юрія Бойка на 1,4%.

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Цікаво, що перше місце в антирейтингу посідає чинний президент Петро Порошенко – 23,9% респондентів заявили, що ні за яких умов не проголосують за нього. Друге і третє місце негативного рейтингу у Олега Ляшка (10,2%) і Юрія Бойка (9,8%). Четверте і п'яте займають колишні прем'єр-міністри країни Арсеній Яценюк (8,5%) та Юлія Тимошенко (6,8%). Керівник партії «Свобода» Олег Тягнибок (5,1%) – шостий, на сьомому місці лідер партії «За життя» Вадим Рабинович (4,8%).

Також соціологи поцікавилися в українців, чи хочуть вони проведення дострокових виборів у Верховну Раду. 47% опитаних відповіли ствердно, 41% – проти такої ініціативи. За дострокові вибори президента висловилися 44%, проти – 46%. Ідею масових протестів, які призведуть до повалення чинної влади, підтримали 33% опитаних, проти висловилися 54%. Підтримують наміри увійти в Євросоюз 59% респондентів, проти – 26%.