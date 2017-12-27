Процес був складним і виснажливим: Кучма розповів деталі обміну полоненими

Екс-президент, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявляє, що процес звільнення 74 заручників був складним і виснажливим. Коментар Кучми стосовно звільнення утримуваних осіб розмістила у Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

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"Безперечно, це радісна подія, на яку очікували сотні родин. Велика кількість людей доклалася до того, аби звільнення відбулося якнайшвидше та з дотриманням усіх норм чинного законодавства. Хочу щиро подякувати усім, хто долучився до цієї надскладної роботи. Перемовини й консультації з цього питання тривали, практично, з початку війни, але змісту та результатів набрали в рамках Мінського процесу. Важко пояснити, наскільки складним та виснажливим був цей процес, скільки зусиль було витрачено задля того, аби люди повернулися до своїх рідних та близьких. Нині ми бачимо, що все було недарма і це надихає до того, аби продовжити нашу роботу", - заявив Кучма.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, на Донбасі з полону контрольованих Росією бойовиків визволено 74 українця.