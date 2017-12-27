Меркель і Макрон закликали до обміну усіма полоненими на Донбасі

20:49, 27 грудня 2017
Політика
218

Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повинен бути наданий повний доступ, і пошук МКЧХ зниклих безвісти осіб повинен бути підтриманий.

Ангела Меркель і Еммануель Макрон / REUTERS

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на сході України до обміну усіма полоненими. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

Читайте такожКлімкін застеріг Європу від спроб нагодувати "крокодила" – російського агресора

«Меркель і Макрон закликали конфліктуючі сторони сприятимуть обміну залишилися ув'язненими. Крім того, Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повинен бути наданий повний доступ, і пошук МКЧХ зниклих безвісти осіб повинен бути підтриманий», - йдеться в повідомленні.

Глави держав також підкреслили, що альтернативи мирному врегулюванню конфлікту немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обмін полоненими на Донбасі
Теги: #Меркель і Макрон про Донбас