Меркель і Макрон закликали до обміну усіма полоненими на Донбасі
20:49, 27 грудня 2017Політика
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Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повинен бути наданий повний доступ, і пошук МКЧХ зниклих безвісти осіб повинен бути підтриманий.
Ангела Меркель і Еммануель Макрон / REUTERS
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на сході України до обміну усіма полоненими. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.
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«Меркель і Макрон закликали конфліктуючі сторони сприятимуть обміну залишилися ув'язненими. Крім того, Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повинен бути наданий повний доступ, і пошук МКЧХ зниклих безвісти осіб повинен бути підтриманий», - йдеться в повідомленні.
Глави держав також підкреслили, що альтернативи мирному врегулюванню конфлікту немає.
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