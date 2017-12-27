Меркель і Макрон закликали до обміну усіма полоненими на Донбасі

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на сході України до обміну усіма полоненими. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

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«Меркель і Макрон закликали конфліктуючі сторони сприятимуть обміну залишилися ув'язненими. Крім того, Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повинен бути наданий повний доступ, і пошук МКЧХ зниклих безвісти осіб повинен бути підтриманий», - йдеться в повідомленні.

Глави держав також підкреслили, що альтернативи мирному врегулюванню конфлікту немає.