Порошенко: Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємося від окупанта

Президент України Петро Порошенко наголошує, що серед звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків заручників є українські воїни, які потрапили у полон у битвах при захисті Савур-Могили, Дебальцевого, Луганську, Донецького аеропорту.

Про це глава держави сказав під час виступу в аеропорту Харкова після прибуття з Донецької області разом зі звільненими українськими заручниками з полону бойовиків.

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"Нарешті це трапилося. Цього дня ми чекали більше трьох років, з Савур-Могили, де потрапили (в полон - УНІАН) перші українські воїни, які сьогодні з нами... І після Дебальцевого, де 40-й батальйон тримав оборону, і з під Луганська, і кіборги з Донецького аеропорту - стоять сьогодні за моєю спиною звільнені з ворожого полону, де вони перебували в заручниках лише за те, що вони люблять Україну", - сказав Порошенко.

"І затремтіло серце сьогодні, коли Ірина Геращенко, мій уповноважений, яка була в Горлівці на окупованій території, дістала український прапор, і зазвучало в Горлівці багатоголосе "Слава Україні"... І почули відповідь "Героям слава". І хлопці горді, підняли українські прапори і сказали: Ми зробимо все, щоби українські прапори повернулися на окуповану територію", - наголосив Порошенко.

"А ще було дуже важливо, що майже кожний сказав, що пане президенте обов'язково скажіть, що ми будемо продовжувати боротьбу для того, щоби витягнути наших хлопців, які залишилися в Макіївці, Горлівці... Це надзвичайно важливо, бо Україна своїх не кидає і цим ми відрізняємося від окупанта, який дуже таємно привозить членів угрупування "их там нет", або таємно ховає, або таємно без пояснень закриває рота близьким, дружинам, дітям, батькам, які їх зраджують і роблять вигляд, що їх немає", - наголосив Порошенко.

"Хлопці і дівчата знають, як ці довгих три роки їхні батьки, дружини, діти об'єднаючись разом з усією нашою командою в єдину силу, билися за те, щоби повернути їх додому", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.