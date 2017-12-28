Президент Франції: Маємо звільнити решту полонених та покласти край конфлікту на Донбасі

Президент Франції Емммануель Макрон наголошує, що необхідно докладати зусилля, аби покласти край конфлікту на Донбасі. Про це у Twitter повідомляє посольство Франції в Україні з посиланням на слова Макрона.

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«Більш ніж 300 полонених було звільнено у зоні конфлікту на Донбасі, до чого ми закликали разом з А. Меркель. Радий за них та їх близьких. Маємо продовжити докладати зусилля, щоб звільнити їх товаришів, які ще залишаються у полоні, та покласти край конфлікту»

Як повідомляв УНІАН, сьогодні канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель та президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали усі сторони конфлікту на Донбасі забезпечити обмін решти заручників.

Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.