Генерал про мілітаризацію Криму: найближчим часом Путін йти звідти не збирається

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що в Криму за чотири роки анексії Російська Федерація значно наростила потенціал всіх трьох компонентів своєї армії — сухопутних військ, військово-морського флоту і військово-повітряних сил.

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Президент Росії Володимир Путін розглядає півострів (про що він неодноразово говорив) як фортецю, як "непотоплюваний авіаносець, що знаходиться в південному підчерев'ї НАТО", зазначив експерт, повідомляє «Главред».

"Це стратегічний рівень оцінки, і тому за чотири роки анексії Криму у всіх трьох компонентах ЗС РФ (сухопутні війська, військово-морський флот і військово-повітряні сили) на території півострова потенціал значно зріс", — зазначив співрозмовник.

За словами аналітика, там з'явилися "нові ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, ракетні комплекси "берег-корабель", літаки, вертольоти, нові підводні човни і т. д.".

"Нарощування всіх цих озброєнь говорить про те, що найближчим часом Путін йти з Криму не збирається, і необхідний сильний і тривалий тиск світової спільноти для принципової зміни ситуації", — додав генерал.