Лукашенко про жителів західної України: це дуже працьовиті та порядні люди

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче, щоб на сході України закінчилася війна.

Про це очільник Білоруської держави сказав під час відвідування Мінського міського клінічного онкологічного диспансеру, повідомляє сайт президента.

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"Якщо чесно, це з особистого, я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи. Для мене це найважливіша проблема", - наголосив Лукашенко.

Він зазначив, що Україна та її народ є рідними для Білорусі.

"Це дуже працьовитий народ, який я добре вивчив і знаю ще з молодості - мені довелося служити в Західному прикордонному окрузі. Я так званих «українських западенців» добре пізнав. Це дуже працьовиті, порядні люди, з якими треба просто вміти розмовляти", - сказав Лукашенко

"Ми не просто сусіди - ми рідні, брати. Ми переживаємо за Україну. Це головне, де ми повинні докласти максимум зусиль, щоб локалізувати цю проблему", - вважає білоруський лідер.

На його переконання, якщо конфлікт буде розростатися, то це відіб'ється на багатьох.