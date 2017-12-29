Аваков похвалився відпусткою в Італії (фото)
15:32, 29 грудня 2017Політика
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Глава МВС написав пост про красу засніжених гір в Італії.
Аваков перебуває в Італії у відпустці / фото УНІАН
Схоже, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрічатиме Новий рік не в Україні. Він вирушив у відпустку до Італії.
Читайте такожЮну заступницю Авакова, яка прославилася пікантними фото, звільнили
На своїй сторінці у Facebook політик показав місцеві краєвиди. "Туман, відступаючи, розкривав сліпучу красу засніжених гір", - йдеться у повідомленні Авакова.
Як повідомляв УНІАН, звільнена 27 грудня Кабміном юна заступниця міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, яка прославилася пікантними фото у соцмережі, вирушила відпочивати до океану.
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