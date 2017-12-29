Аваков похвалився відпусткою в Італії (фото)

15:32, 29 грудня 2017
Політика
859

Глава МВС написав пост про красу засніжених гір в Італії.

Аваков перебуває в Італії у відпустці / фото УНІАН

Схоже, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрічатиме Новий рік не в Україні. Він вирушив у відпустку до Італії.

Читайте такожЮну заступницю Авакова, яка прославилася пікантними фото, звільнили

На своїй сторінці у Facebook політик показав місцеві краєвиди. "Туман, відступаючи, розкривав сліпучу красу засніжених гір", - йдеться у повідомленні Авакова.

Як повідомляв УНІАН, звільнена 27 грудня Кабміном юна заступниця міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, яка прославилася пікантними фото у соцмережі, вирушила відпочивати до океану. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Аваков у відпустці#відпустка Авакова#Аваков в Італії#фото Авакова в Італії