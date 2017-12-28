Після звільнення юна заступниця Авакова, яка прославилася пікантними знімками, вирушила до океану (фото, відео)
На сторінці звільненої 27 грудня Дєєвої у соцмережі з'явилося й відео океану.
Звільнена Кабміном заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва вирушила відпочивати до океану. Про це стало відомо з її сторінки у Facebook.
"Океан біжить по моїх венах. Божественне місце", - підписала фото екс-заступниця Авакова.
Варто зазначити, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков лайкнув фото Дєєвої.
Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.
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24-річна Дєєва була призначена заступником глави МВС з питань євроінтеграції згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 806-р від 26 жовтня 2016 року.
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що призначення 24-річної заступниці глави МВС відбулося з порушенням.
"Заступника міністра з питань євроінтеграції, попри процедуру, не узгодили з профільним віце-прем'єром з питань євроатлантичноі інтеграції. Процедура призначення пройшла поза конкурсом", - йдеться у її повідомленні.
Також Геращенко наголосила, що в анкеті явно вказані недостовірні дані.
Нагадаємо, у мережі знайшли відверті фото Дєєвої, які викликали бурхливу реакцію.