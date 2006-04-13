Подав у відставку перший заступник Івченка

Перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ написав заяву про звільнення у зв`язку з обранням народним депутатом України. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, А.ЛОПУШАНСЬКИЙ написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, А.ЛОПУШАНСЬКИЙ обіймав посаду першого заступника голови правління «Нафтогазу України» з липня 2005 року.

А.ЛОПУШАНСЬКИЙ визнаний обраним у Верховну Раду від блоку «Наша Україна» (№70 у виборчому списку).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року - і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.