Журналісти дізналися, що дарують один одному українці на новорічні свята (відео)

Що дарують один одному українці на новорічні свята.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Як подарунок більшість обирають посуд, ялинкові прикраси, сувеніри та святкові фотосесії. Ажіотажу на справжніх песиків немає, хоча 2018-й – рік собаки. Коли важко вигадати оригінальний подарунок, або бюджет не дозволяє, класичним презентом стане пляшка шампанського з листівкою, в якій буде сердечне побажання.