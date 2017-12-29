Журналісти дізналися, що дарують один одному українці на новорічні свята (відео)
20:51, 29 грудня 2017Політика
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Як подарунок більшість обирають посуд, ялинкові прикраси, сувеніри та святкові фотосесії.
Що дарують один одному українці на новорічні свята
Що дарують один одному українці на новорічні свята.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Як подарунок більшість обирають посуд, ялинкові прикраси, сувеніри та святкові фотосесії. Ажіотажу на справжніх песиків немає, хоча 2018-й – рік собаки. Коли важко вигадати оригінальний подарунок, або бюджет не дозволяє, класичним презентом стане пляшка шампанського з листівкою, в якій буде сердечне побажання.
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Новина в сюжеті: Святкування Нового року 2018