Україна вводить нові правила перетину кордону: як будуть пропускати росіян з 1 січня 2018 року (відео)

З 1 січня 2018 року на кордоні вводиться біометричний контроль - система фіксації біометричних даних людини, включаючи відбитки пальців, - для громадян 70 країн, звідки можуть виходити загрози для українців й національної безпеки України. Росія потрапила у цей список країн "міграційного ризику".

Система біометричного контролю запрацює у 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту й в аеропортах. Вона не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але й підключена до баз даних Інтерполу.

Планується, що інформація буде передаватися в Національну систему верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Відео: Еспресо

Анонсувалося, що громадяни Росії, крім безпосередньо біометричного контролю на кордоні, додатково повинні будуть перед поїздкою до України попередньо зареєструватися у відповідній електронній системі - повідомляти мінімум за місяць про намір в'їхати до нашої країни. Крім того, повідомлялося, що росіяни повинні будуть реєструватися за місцем перебування в Україні й детально інформувати про маршрут свого пересування її територією. Але повноцінно з 1 січня 2018 року запрацює тільки перевірка біометричних даних.

"В Україні не визначено орган, який відповідає за попередню електронну реєстрацію. Більше того, питання електронної реєстрації не врегульовано на законодавчому рівні, тому немає розуміння, як це рішення повинне бути реалізоване", - розповіло "РБК-Україна" джерело в МЗС.

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За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, також у майбутньому планується введення контролю за переміщенням російських громадян на всій території України.

"З 1 січня буде введена система реєстрації біометричних даних. Це реально перший етап. Другий етап - це буде заява, яка піде відповідно у Державну міграційну службу, копія її буде спрямована у МЗС. І третій етап, він перебуває у стані створення - це контроль за переміщенням російських громадян на всій території України", - сказав глава МЗС.

Як працює біометричний контроль на кордоні:

При першому перетині кордону представники країн, щодо яких рішенням РНБО введено біометричний контроль, повинні здати відбитки 5 пальців правої руки - незалежно від того, який у людини документ. При наступних візитах система буде сканувати 4 пальці.

Раніше передбачалося, що під час першого візиту до України іноземці повинні будуть сканувати 10 пальців обох рук.

Прикордонники також показали, як біометричний контроль буде діяти в залізничному транспорті:

Обов'язкова фіксація біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється в іноземців та осіб без громадянства наступних країн:

1. Алжир, 2. Ангола, 3. Афганістан, 4. Бангладеш, 5. Бенін, 6. Ботсвана, 7. Буркіна-Фасо, 8. Бурунді, 9. В'єтнам, 10. Габон, 11. Гамбія, 12. Гаяна, 13. Гана, 14. Гвінея, 15. Гвінея-Бісау, 16. Екваторіальна Гвінея, 17. Папуа-Нова Гвінея, 18. Джибуті, 19. Еритрея, 20. Ефіопія, 21. Єгипет, 22. Ємен, 23. Замбія, 24. Зімбабве, 25. Ірак, 26. Іран, 27. Йорданія, 28. Кабо-Верде, 29. Камерун, 30. Кенія, 31. Киргизстан, 32. Коморські острови, 33.Республіка Конго, 34. Демократична Республіка Конго, 35. Корейська Народно-Демократична Республіка, 36. Кот-Д'івуар, 37. Лесото, 38. Ліберія, 39. Ліван, 40. Лівія, 41. Мавританія, 42. Мадагаскар, 43. Малаві, 44. Малі, 45. Марокко, 46. Мозамбік, 47. Намібія, 48. Нігер, 49. Нігерія, 50. Пакистан, 51. Палестина, 52. Російська Федерація, 53. Південний Судан, 54. Руанда, 55. Сан-Томе і Принсіпі, 56. Свазіленд, 57. Сенегал, 58.Сирія, 59. Сомалі, 60. Судан, 61. Сьєрра-Леоне, 62. Таджикистан, 63. Танзанія, 64.Того, 65. Тонга, 66. Туніс, 67. Уганда, 68. ЦАР, 69. Чад, 70. Шрі-Ланка.

Щодо інших іноземців та осіб без громадянства фіксування біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється за результатами аналізу та оцінки ризиків, зазначили в МЗС.

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При цьому громадян України, які прямують з окупованих територій, біометричний контроль не стосуватиметься.

"Рішення РНБО стосується іноземців. Якщо говорити про адмінкордон й окуповані території, там мешкають громадяни України, на них це рішення не поширюється. Паспорти РФ, видані у Криму, для нас взагалі не документ, а якщо громадянин Росії в'їхав через поромну переправу і хоче потрапити на материкову Україну через адмінкордон, він порушив законодавство України, тому що заїхав через закритий пункт пропуску. Він не проїде і ми йому, швидше за все, поставимо заборону в'їзду на 3 роки", - заявив у коментарі "Еспресо" речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Не будуть здавати біометричні дані:

- глави держав й урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, технічний персонал, який обслуговує такі делегації (осіб) й членів їхніх сімей, які прибули до Україну на запрошення президента України, Ради чи Кабміну, Верховної Ради АР Крим чи ради Міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України;

- особи та члени сімей осіб, які прибули в Україну за посвідченнями ООН та організацій системи ООН;

- іноземці або особи без громадянства, які не досягли 18-річного віку;

- іноземні туристи, які здійснюють круїз;

- члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули до України;

- особи, які входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден;

- особи, які входять до складу екіпажу цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі;

- голови закордонних дипломатичних представництв і консульських установ, членів дипломатичного персоналу, консульські посадові особи, адміністративно-технічний й персонал з обслуговування дипломатичних представництв і консульських установ, працівників апарату військових аташе і торговельних представництв та їхні дружини (чоловіки), діти, батьки, які перебувають на утриманні зазначених осіб;

- працівники органів закордонних справ іноземних держав, які прибули до України у справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та члени їхніх сімей;

- посадові особи міжнародних організацій, які прибули в Україну у справах, працівники представництв таких організацій в Україні, а також працівники представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні й відповідно до статутних документів зазначених організацій чи відповідних міжнародних договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також члени їхніх сімей.

У разі відмови іноземцем (особою без громадянства) від сканування відбитків пальців з такими особами проводиться контроль другої лінії, за результатами якого приймається рішення про пропуск (непропуск) через державний кордон.

В'їзд до України іноземців та осіб без громадянства можливий у пунктах пропуску через державний кордон при дотриманні ними всіх передбачених законодавством України умов перетину державного кордону.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017-го в тестовому режимі на кордоні з Росією почав працювати біометричний контроль.

Нагадаємо, 1 вересня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ № 256/2017, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 10 липня про впровадження з січня 2018-го біометричного контролю для іноземців, які перетинають український кордон. Мета цього рішення - забезпечення національної безпеки, посилення контролю за в'їздом і виїздом з України іноземців, у тому числі громадян Росії, і осіб без громадянства.