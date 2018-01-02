Аслунд про плани США озброїти Україну: "Здається, спрацювало"

Рівень російської військової агресії проти України різко знизився після оголошення США 22 грудня про поставку зброї Україні. Про це сказав аналітик центру Atlantic Council Андерс Аслунд. "Здається, спрацювало", - написав він у своєму "Твіттері".

Russia's military aggression against Ukraine appears to have decreased sharply after the US on Dec 22 announced it would deliver arms to Ukraine. It seems to have worked. — Anders Åslund (@anders_aslund) January 2, 2018

Все ж, деякі дослідники не підтримують рішення про надання Україні летальної зброї. Стівен Коген, почесний професор з досліджень Росії університетів Нью-Йорка та Прінстона переконаний, що рішення постачати летальну зброю до України було "помилкою", повідомляє Голос Америки з посиланням на The Hill. На думку дослідника, Трампа спонукали до такого рішення звинувачення в зв’язках з Росією.

Читайте такожВідлякати Росію є найкращим способом зупинити її агресію – сенатор США про зброю для України"Подивіться, газети щодня закидають Трампу, що він - агент Кремля, - зазначив Коген, - його нервова система потерпає від таких звинувачень і він хоче "скинути цю мавпу зі спини".

Коген скептично ставиться до звинувачень кампанії Трампа у змові з Росією і виступає з критикою занадто широкого, як на його думку, охоплення розслідування ролі Москви в виборах 2016 року.

Водночас, очільник Пентагону Джим Маттіс зазначив, що використання наданої зброї в Україні буде обмеженим.

"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це - оборонна зброя", - заявив Маттіс.