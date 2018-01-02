Аслунд про плани США озброїти Україну: "Здається, спрацювало"
Рівень російської агресії проти України різко знизився після оголошення США про поставку зброї Україні.
Рівень російської військової агресії проти України різко знизився після оголошення США 22 грудня про поставку зброї Україні. Про це сказав аналітик центру Atlantic Council Андерс Аслунд. "Здається, спрацювало", - написав він у своєму "Твіттері".
Russia's military aggression against Ukraine appears to have decreased sharply after the US on Dec 22 announced it would deliver arms to Ukraine. It seems to have worked.— Anders Åslund (@anders_aslund) January 2, 2018
Все ж, деякі дослідники не підтримують рішення про надання Україні летальної зброї. Стівен Коген, почесний професор з досліджень Росії університетів Нью-Йорка та Прінстона переконаний, що рішення постачати летальну зброю до України було "помилкою", повідомляє Голос Америки з посиланням на The Hill. На думку дослідника, Трампа спонукали до такого рішення звинувачення в зв’язках з Росією.
Читайте такожВідлякати Росію є найкращим способом зупинити її агресію – сенатор США про зброю для України"Подивіться, газети щодня закидають Трампу, що він - агент Кремля, - зазначив Коген, - його нервова система потерпає від таких звинувачень і він хоче "скинути цю мавпу зі спини".
Коген скептично ставиться до звинувачень кампанії Трампа у змові з Росією і виступає з критикою занадто широкого, як на його думку, охоплення розслідування ролі Москви в виборах 2016 року.
Водночас, очільник Пентагону Джим Маттіс зазначив, що використання наданої зброї в Україні буде обмеженим.
"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це - оборонна зброя", - заявив Маттіс.