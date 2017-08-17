В США порадили Україні провести довше "ракетне" розслідування та залучити експертів

За оголошеним президентом України Петром Порошенком 3-денним розслідуванням з приводу інформації про буцімто надходження до КНДР ракетних технологій з України має послідувати довше додаткове розслідування за участі америкаських експертів. Про це заявив Майкл Карпентер, колишній помічник заступника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, передає "Голос Америки".

"Вони мають запросити американських експертів - як мінімум - щоб ті допомогли дослідити цю ситуацію в межах довшого додаткового розслідування", - відзначив Майкл Карпентер у Twitter.

Карпентер є прихильником надання Україні оборонних озброєнь.

При цьому Карпентер заявив, що Україна намагається обілити свою репутацію після скандальної публікації напередодні візиту до Києва міністра оборони США Джима Маттіса.

"Не є простим збігом, що ця історія з'явилась у час, коли США розглядають можливість озброєння Україні. Маттіс прибуде туди наступного тижня, і Україна хоче позбутись цієї проблем", - також відзначив Карпентер.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства.

У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина, Тетяна, розміщувала фото в російській формі.

У відповідь на цю публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

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На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Порошенко доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову разом з компетентними органами провести розслідування стосовно інформації, поширеної американським виданням New York Times, про нібито постачання Україною ракетних двигунів Корейській Народно-Демократичній Республіці.