Глава МЗС Німеччини засумнівався в користі від поставок летальної зброї Україні

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель наголошує, що у його країні скептично ставляться до того, що постачання зброї Україні зможе сприяти урегулювати ситуації на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Якщо чогось там багато в цьому регіоні (на Донбасі - УНІАН), то це озброєння", - заявив глава МЗС ФРН.

"Ми в Німеччині досить скептично ставимося до того, що постачання зброї зможе допомогти розв'язанню конфлікту, але ми все-таки досить далеко, віддалені від цього конфлікту, і перебуваємо як країна в певній безпеці, а звичайно, Україна з точки зору оборони, розглядає це інакше", - наголосив Ґабріель.