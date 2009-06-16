За фактом загибелі сина Ганни Герман порушили кримінальну справу

Слідчим управлінням УМВС в Кіровоградській області порушено кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув син народного депутата України Ганни ГЕРМАН Роман.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 червня на 251-му км автодороги Київ-Одеса (Ульянівський район, Кіровоградська область) сталося зіткнення автомобілів BMW-335 та вантажівки Mersedes-Benz. Р.Герман перебував у легковику і помер на місці пригоди.