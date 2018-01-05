США готують небезпечний удар по Путіну - Stratfor

США продовжують розслідування втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, обидві сторони звинуватили один одного в порушенні договорів про озброєння й продовжують зміцнювати свої позиції по всьому світу, готуючись до довгострокового протистояння.

Крім того, Штати визначили чотири сфери для введення подальших санкцій проти Росії, при цьому найбільш небезпечний для президента РФ Володимира Путіна удар може стосуватися обмежувальних заходів проти російських олігархів. Про це йдеться у матеріалі приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, який є в розпорядженні "Апострофа".

У серпні американський президент Дональд Трамп підписав закон, що включає положення про розширення санкцій проти РФ найближчими роками. З лютого Міністерство фінансів США представить детальну інформацію про можливі нові санкції, які будуть пов'язані головним чином з розслідуванням втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

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У своєму лютневому звіті Мінфін США докладно розповість про вплив на Росію й світовий ринок можливих санкцій проти громадян США, які купують новий державний борг Росії.

"Якщо США введуть санкції щодо суверенного боргу Росії, то це може відлякати й інших західних інвесторів за межами Сполучених Штатів від покупки російських євробондів", - зазначають у Stratfor.

Ще один варіант санкцій стане частиною другого звіту Міністерства фінансів США, який буде опублікований в лютому. У ньому будуть представлені найбільш значущі російські олігархи, їхні доходи, докази корупції, їхні ділові зв'язки і активи за кордоном, а також джерела їхніх доходів.

"Їхні сім'ї і соратники будуть зазнавати санкцій, так само як і їхні активи. Крім того, їхнім дітям можуть заборонити навчатися за кордоном. Сфера застосування цього варіанту обмежувальних заходів різко відрізняється від чинних персональних санкцій. Ті олігархи, щодо яких вже введені санкції, в основному зберігають свої активи всередині Росії, й вони також безпосередньо пов'язані із зовнішньою політикою Росії – і конкретно з конфліктом в Україні. Розширення цього списку олігархами, які є особистими друзями Путіна, наближається до прямої атаки на президента РФ", - наголосили у приватній американській розвідці.

Європейці також можуть погодитися із санкціями за порушення прав людини. У кінці 2012 року США ухвалили "акт Магнітського", що вводить персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини. Протягом багатьох років США розширюють цей список. Єдиною високопоставленою людиною в ньому до недавнього часу був глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Однак 20 грудня Вашингтон доповнив список, включивши в нього чеченського лідера Рамзана Кадирова, якого звинувачують у переслідуванні гомосексуалів.

Крім того, наступного року США, швидше за все, накладуть санкції на російські оборонні компанії, що надають технології, які порушують Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

"Тому для США і Росії 2018-й стане ще одним роком протистояння. У той час як Вашингтон перебирає інструменти, які він може використати проти Москви, Росія готується до ще більш жорстких відносин, ізолюючи свою економіку і будуючи мости в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і на Близькому Сході", - підсумували в Stratfor.