"Докази більш ніж вагомі": Аваков прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що завтра, 9 січня, буде оприлюднено деталі щодо затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської.

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Про це керівник МВС написав на своїй сторінці у Facebook.

«Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів - інформація буде повністю розкрита після завершення слідчих дій - завтра», - зазначив він.

У свою чергу радник керівника МВС, народний депутат України Антон Геращенко зазначив, що слідство відновило всю картину злочину по хвилинах. «Мотив убивства - помста Ірині за її правозахисну діяльність... Доказів для суду більш ніж достатньо», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше журналіст Айдер Муждабаєв повідомив у Facebook, що убивцею Ноздровської є близький родич Дмитра Россошанського, який збив на смерть сестру правозахисниці. «Як мені повідомили люди, обізнані з ходом слідства, вбивцю викрито. Ним виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім, завдяки заповзятості Ірини, засудженого до кримінального покарання. Як мені розповіли, підозрюваний зізнався у вбивстві вчора ввечері під тиском доказів, зібраних оперативною слідчою групою Нацполіціі впродовж останніх днів», - зазначив журналіст.

Як повідомляв УНІАН 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіціі в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи ввійшли працівники Головного слідчого управління і Департаменту кримінального розшуку Нацполіціі. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли під особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Згідно з попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

Сьогодні, 8 січня, в поліції повідомили про затримання людини, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської.