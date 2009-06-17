Путін плутає поняття аванс і кредит?

Росія дала Україні кредит у розмірі 2,2 млрд. доларів, сплативши транзит газу до 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сказав під час зустрічі з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Не забуватимемо при цьому, що ми проплатили транзит, вартість транзиту нашого газу до Європи, нашим українським партнерам до початку наступного, 2010 року включно. По суті - це кредит в обсязі 2,2 млрд. доларів США», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це значні ресурси, які українські партнери одержали від російського "Газпрому" і від Росії.

«Дуже сподіваюся на те, що дисципліна в рамках діючих контрактів дотримуватиметься з обох боків і в майбутньому», - додав він.

У свою чергу, О.МІЛЛЕР додав, що надалі у взаєминах з Україною «Газпром» виходитиме з того, що підписані в січні контракти всіма сторонами повинні виконуватися неухильно.

Він зазначив, що «Газпром» одержав оплату за постачання газу за травень в повному обсязі.

«Відповідно до вашого рішення ми не пред`являли Україні штрафні санкції за недобір газу - відповідно до контракту Україна мала взяти газу майже в два рази більше», - сказав він, додавши, що «Газпром» з розумінням ставиться до економічної ситуації в Україні.

«... І надалі також дотримуватимемося такого підходу, не пред`являтимемо штрафні санкції нашим українським партнерам і надалі», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня на брифінгу в Москві прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що наполягатиме на тому, щоб оплата за 19,5 млрд. куб. м газу, який необхідно закачати в підземні газові сховища України в 2009 році, була проведена авансовими коштами, одержаними за транзит газу.

4 червня заступник голови уряду РФ Ігор СЄЧІН заявив, що «Газпром» заплатив аванс за транзит газу через територію України в сумі 2,15 млрд. дол.

«Я маю доповісти, що «Газпром» на цей час вже проавансував оплату за транзит газу через територію України в обсягу приблизно 2 млрд. 150 млн. дол. І цього обсягу достатньо для забезпечення нашого транзиту в Європу до лютого 2010 року включно», - сказав І.СЄЧІН.