Россошанський у суді в справі про вбивство юристки Ноздровської: з підозрою згоден (фото, відео)

Підозрюваний у вбивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський згоден з підозрою, висунутою йому прокуратурою.

Про це він сказав у залі Вишгородського райсуду, де йому обирають запобіжний захід, передає "Страна".

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"З підозрою згоден. З триманням під вартою ні", - заявив Россошанський.

Адвокат обвинуваченого також вважає, що утримання під вартою для нього - занадто суворий захід.

На уточнювальне запитання судді "Чому ви визнали підозру?", Россошанський передав слово адвокату.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві адвоката було затримано батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського.