У Німеччині вважають, що українські політики марнують час

Україна не зможе мінімізувати наслідки економічної кризи без об’єднання усіх політичних сил з метою реформування держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив виданню Gazeta Wyborcza міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР, який сьогодні разом з главою МЗС Польщі Радословом СІКОРСЬКИМ перебуває з візитом в Україні.

«Наслідки кризи можна буде полегшити тільки тоді, коли політичні сили в Україні об’єднаються», – сказав Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР.

Він зазначив, що Україна належить до держав, які найгостріше відчувають наслідки світової економічної кризи, зауваживши, що Євросоюз хоче помогти українцям подолати економічні труднощі.

Міністр закордонних справ ФРН закликав українських політиків сконцентруватись на реалізації конкретних проектів, які дозволять реформувати країну.

За його словами, для нас важливо, щоб Україна наближалась до ЄС. «Але не треба витрачати час на далекі, якщо не абстрактні цілі. Давайте говорити про конкретні справи – вільну торгівлю, модернізацію країни, розбудову газових мереж», - сказав він.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР зауважив, що реалізація власне таких проектів є цілю започаткованого у травні цього року нового проекту «Східне партнерство».