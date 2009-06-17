До Нашої України вступив губернатор
16:21, 17 червня 2009Політика
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"Це велике досягнення "
Голова Волинської обласної державної адміністрації Микола РОМАНЮК вступив у Народний Союз "Наша Україна". Про це повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ.
"Це велике досягнення для партійної організації", - переконаний голова Волинської обласної організації партії Володимир КАРПУК.
М.РОМАНЮК є депутатом Волинської обласної ради від Блоку "Наша Україна", але досі був позапартійним.
"Він - дуже розумна людина, яка має великий авторитет в області. Ми вважаємо, що його вступ у "Нашу Україну" буде поштовхом для поліпшення роботи обласної організації, для зростання авторитету партії, головою якої є Президент", - додав В.КАРПУК.
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