До Нашої України вступив губернатор

Голова Волинської обласної державної адміністрації Микола РОМАНЮК вступив у Народний Союз "Наша Україна". Про це повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ.

"Це велике досягнення для партійної організації", - переконаний голова Волинської обласної організації партії Володимир КАРПУК.

М.РОМАНЮК є депутатом Волинської обласної ради від Блоку "Наша Україна", але досі був позапартійним.

"Він - дуже розумна людина, яка має великий авторитет в області. Ми вважаємо, що його вступ у "Нашу Україну" буде поштовхом для поліпшення роботи обласної організації, для зростання авторитету партії, головою якої є Президент", - додав В.КАРПУК.