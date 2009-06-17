Тимошенко: усі політики мають буть по один бік барикади
23:40, 17 червня 2009Політика
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Прем`єр окреслила ситуацію в Україні
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про наміри послідовно добиватися консолідації всіх політичних сил для боротьби з кризою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Польщі Франком-Вальтером ШТАЙМАЙЄРОМ та Радославом СІКОРСЬКИМ.
«Я буду послідовно добиватися того, щоб під час кризи всі політичні сили були по одну сторону барикади, тому що по іншу сторону – криза», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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