Тимошенко: усі політики мають буть по один бік барикади

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про наміри послідовно добиватися консолідації всіх політичних сил для боротьби з кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Польщі Франком-Вальтером ШТАЙМАЙЄРОМ та Радославом СІКОРСЬКИМ.

«Я буду послідовно добиватися того, щоб під час кризи всі політичні сили були по одну сторону барикади, тому що по іншу сторону – криза», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.