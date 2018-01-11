До "білих капців" або суїцид: російський політолог назвав варіанти кінця епохи Путіна

Президент РФ Володимир Путін може досидіти при владі до "білих капців", також не можна виключати, що він покінчить життя самогубством.

Глава Росії вже минув пік своєї популярності, ресурси для її подальшої накачування — вичерпані, розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, повідомляє Главред.

"Зараз Путін контролює ситуацію і не допускає жодних претендентів на свій пост (він їх нищить ще на далеких підступах), бо для нього начебто не проглядається жодних політичних загроз", — зазначив співрозмовник.

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За його словами, "є речі, які сильніше за Путіна". "Зокрема, в російському суспільстві вже починає накопичуватися поки ще не роздратування, а нерозуміння. Ніби як Путін "підняв країну з колін", ніби як "Крим-наш", ніби як "всіх перемогли", але чомусь жити стає все гірше і гірше", — додав експерт.

Причому "жити стає гірше значній частині саме його електорату — небагатих провінційних людей з не дуже великими доходами, не дуже хорошою освітою тощо".

"В принципі, значна частина середнього класу (бізнесмени, чиновники і т. д.) почувається добре, у них грошей вистачає. А ось бюджетники та всі ті, кого Путін ще зовсім недавно надихав, починають відчувати розчарування", — заявив Орєшкін.

"І, оскільки, нового подвигу не проглядається, для Путіна починається вкрай неприємний час мирного життя. А він — чоловік, який набирає популярність під час війни. Мобілізаційна ідеологія хороша саме під час війни. А в мирний час вона розмивається, бо людям важко, безрадісно, грошей не вистачає, відчуття майбутнього немає тощо", — підкреслив він.

Політолог пояснив, що "під час війни, навпаки, все зрозуміло: переможемо ворогів, і нам відразу стане краще". "А тут ніяких ворогів немає, або перемогти їх не можна. Як наслідок, люди втомлюються, розчаровуються і виникає когнітивний дисонанс. І їм доводиться пояснити, чому у нас все не дуже добре", — сказав експерт.

"Отже — так, Путін може благополучно дотягнути до глибокої старості і закінчити, як Леонід Ілліч Брежнєв (радянський державний і партійний діяч, який займав вищі керівні посади в СРСР впродовж 18 років — Ред.). Але з часу покоління Леоніда Ілліча Брежнєва Росія просунулася досить далеко в інформаційному відношенні. І так довго, як терпіли Брежнєва тоді, в новій Росії Путіна терпіти навряд чи будуть — просто прискорюється життя", — зазначив аналітик.

"Брежнєвський застій тягнувся, щонайменше, з початку 70-х до початку 80-х років, близько десяти років. У Путіна застій почався з 2015-2016 року. І, я думаю, він не триватиме десять років — це буде набагато менше. Тому поряд з шансом Путіна досидіти до "білих капців" при владі, у нього є й інша альтернатива", — вважає співрозмовник.

Орєшкін нагадав, що російські монархи дуже по-різному кінчали своє життя — і мирно, і їх вбивали табакерками, і душили, але ніхто з них не закінчував життя самогубством, а "зараз такий варіант не можна виключати".

"Адже коли людина втрачає контроль над ситуацією, починається катастрофічний пошук винного, а люди, схильні до насильницьких рішень у кризових ситуаціях часто спрямовують власну агресію на себе, і це може закінчитися суїцидом", — стверджує він.