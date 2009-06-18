Луценко каже, що Тимошенко вимушено мала справу з імпотентами і бандитами

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що саме він став каменем спотикання при створенні широкої коаліції між Партією регіонів і БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Львові.

За його словами, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зрозумів, що «ЛУЦЕНКО не приручається», а тому не хотів бачити його ні в складі уряду, ні у складі коаліції.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не було помилковим рішенням з боку прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вести переговори про створення нової коаліції, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що до цього Ю.ТИМОШЕНКО підштовхнула «складна ситуація».

«З одного боку - імпотенти, з іншого боку – бандити, а люди не дали ТИМОШЕНКО стільки голосів, щоб вона могла самостійно мати реальний вплив. Ій же потрібно було з кимось приймати у парламенті закони», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Однак, на його думку, створення нової коаліції у парламенті було б «корисним для країни, адже там ухвалюються економічні закони».