МЗС працюватиме разом з УКГЦ над визнанням у світі Голодомору геноцидом українців

Міністерство закордонних справ України координуватиме з Українською греко-католицькою (УГКЦ) церквою зусилля щодо визнання світовою спільнотою Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, 12 січня 2018 року в МЗС України під час зустрічі начальника Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва Лариси Дір з секретарем Синоду єпископів УГКЦ, адміністратором Патріаршої курії УГКЦ владикою Богданом (Дзюрахом) було обговорено шляхи та можливості співпраці в гуманітарній площині.

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Наголошується, що гуманітарна співпраця є важливою для вирішення найбільш гострих соціальних проблем України під час збройної агресії з боку РФ.

У цьому зв'язку відзначено важливу роль гуманітарної ініціативи Папи Римського Франциска «Папа для України», яка є найбільш масштабним гуманітарним проектом католицької церкви, що реалізується з метою підтримки Української держави в умовах, які Понтифік охарактеризував як «війну», що приносить великі страждання населенню.

Також сказано, що суттєвий внесок належить міжнародному благодійному фонду «Карітас України», який допомагає людям, які опинились у складних життєвих обставинах - переселенцям, жителям буферної зони, представникам інших уразливих груп населення, які потребують захисту та підтримки (програми фонду фінансуються, зокрема, урядами ФРН, Польщі, Нідерландів, Японії, США, Європейським Союзом (Європейська Комісія з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги), "Карітас" ФРН, Австрії, Польщі, Іспанії, Норвегії, Чехії, ініціативою «Папа для України»).

"Окрема увага у ході зустрічі приділена координації заходів, пов’язаних з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, що спрямовані на визнання світовою спільнотою Голодомору 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу, поширення правдивої інформації про «Житницю Європи», населення якої зазнало мільйонних втрат внаслідок штучно організованого голоду. Зазначені заходи відбуватимуться протягом 2018 року", - наголосили в МЗС.