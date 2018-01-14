В АП заяву Порошенка до ФСБ назвали "низькопробною підробкою та фейком"

Адміністрація президента України опублікувала заяву, в якій повідомляє, що сюжет грузинського телеканалу Руставі 2 є "низькопробної підробкою і фейком, виготовленим і закинутим спецслубою Росії".

«Оприлюднені так звані «документи» від імені Петра Порошенка є низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії «Руставі-2» спецслужбою Росії», - йдеться у заяві, оприлюдненій у ніч проти 14 січня.

«Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився у Києві у вересні 2013 року, тому у старшого сина Петра Порошенка у 2007 році не було дружини», - додають в АП.

У «зверненні», яке датуються 3 лютим 2007 року, Порошенко начебто обіцяв під час перебування на території Росії «неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участь в діяльності, спрямованій проти інтересів РФ».

На той час Порошенко був народним депутатом і його не впустили на територію РФ.

У матеріалах, які опублікував грузинський телеканал, Порошенко начебто заявляв ФСБ, що заборона необґрунтована, оскільки він «не має стосунку до антиросійської кампанії Ющенка, діє в інтересах Росії —займається залучення крупних інвестицій, створює робочі місця для росіян. Є одним із засновників «Партії регіонів».

Читайте такожПорошенко задекларував понад 1 мільйон доходів у вигляді відсотків від вкладів у банку

Серед іншого у «зверненні» йдеться, що Порошенко регулярно відвідує Санкт-Петербург, «де проживають батьки дружини мого сина Олексія».

Утім син Порошенка, Олексій, одружився із росіянкою Юлією Аліхановою лише 2013 року. На цю неточність звертають увагу і в Адміністрації президента, спростовуючи справжність опублікованих у Грузії матеріалів.

Зазначимо, що телеканал «Руставі-2» є приватним телеканалом та одним із найпопулярніших ЗМІ у Грузії. Він відомий своєю прихильністю до Міхеіла Саакашвілі – підтримував його, коли той був президентом Грузії, підтримує його і зараз, а також критично налаштований до чинної грузинської влади. Саакашвілі зараз є одним із супротивників Порошенка в українській політиці. У листопаді-грудні минулого року він організував акції протесту у Києві з вимогою імпічменту Порошенка.