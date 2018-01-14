ЗМІ опублікували заяву Порошенка до ФСБ, у якій він обіцяв не займатись антиросійською діяльністю (документ)
Також у листі він стверджував, що є одним із засновників "Партії регіонів".
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Грузинський телеканал "Руставі-2" опублікував копії звернень президента Петра Порошенка до ФСБ, датовані лютим 2007 року, де він обіцяє не діяти проти інтересів Росії.
Про це повідомив професор Державного університету Ілії у Грузії Олег Панфілов у своєму блозі.
"Грузинський телеканал "Руставі-2" зробив Петру Порошенко новорічний подарунок - опублікував факсиміле його заяви і зобов'язання в ФСБ РФ, датовані 2007 роком, в яких він давав зобов'язання не займатися антиросійською діяльністю", - зазначив Панфілов.
На копіях однієї зі заяв видно дату - 3 лютого 2007 року. Саме в той день тоді ще народного депутата Порошенка не пустили у Росію.
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"Я, громадянин України Порошенко Петро Олексійович 26.09.1965 р.н., в період перебування на території Російської Федерації зобов'язуюсь дотримуватися російського законодавства, не брати участь в діяльності, спрямованій проти інтересів РФ", - зазначено в заяві.
В іншій заяві до директора ФСБ Порошенко стверджує, що недопуск його на територію Росіїх є необов’язковим, "так як до антиросійської кампанії президента Ющенка я не маю жодного стосунку. Є одним із засновників "Партії регіонів".
Пізніше колишній перший заступник глави Адміністрації Януковича, юрист Андрій Портнов підтвердив цю інформацію.
3 лютого 2007 року Петра Порошенка не впустили на територію Росії.
6 лютого стало відомо про те, що Порошенку заборонено в'їзд на територію Російської Федерації.