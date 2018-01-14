Учасники ТКГ від України не забезпечені необхідними умовами для проведення переговорів - Безсмертний

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від України не забезпечені необхідними умовами для проведення переговорів і їздять у Мінськ за власний кошт.

Про це повідомив представник України в ТКГ, екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний в ефірі «112 Україна».

«Мене вразив волонтерський принцип української дипломатії. Це означає, що ти працюєш, але не маєш ані документів, необхідних для забезпечення цього процесу. Ти не маєш чітких інструкцій, як ти повинен діяти, ані елементарних умов для забезпечення того, щоб ти міг би аргументувати... Ви просто не уявляєте, яке приниження зазнає там колишній прем'єр Євген Марчук (прем'єр-міністр в 1995 році – УНІАН), президент Леонід Кучма (1994-2005 рр - УНІАН)», - сказав він.

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За словами Безсмертного, всі учасники переговорів від України їздять у Мінськ за власний рахунок.

«Я не знаю, як зараз, але іноді траплялися такі ситуації, що люди в посольстві там спали покотом по 12 чоловік на підлозі. Дипломати! Представники України!», - наголосив він.

Разом з цим Безсмертний вважає, що в Мінськ все ж варто їздити заради двох речей - припинення обстрілів і повернення полонених українців.

Він також розповів, що ватажки ОРДЛО відчувають свою ущербність і розуміють, що зрадили Україну.

«Я відчув, що вони розуміють свою ущербність. Вони розуміють, що це катастрофа ... Вони розуміють, що зрадили Батьківщину. Дуже часто на переговорах, коли треба було звести ситуацію на нуль, я переходив на таку риторику, що ви - зрадники Батьківщини, ви кримінальні злочинці, ви будете відповідати. Про яку амністію ви говорите? Після цього, зрозуміло, ніякі переговори більше не велися», - додав Безсмертний.