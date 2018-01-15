"Позиції дуже далекі": Клімкін обговорив з Лавровим звільнення українських заручників

Міністр закордонних справ Павло Клімкін обговорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим питання щодо звільнення українських заручників, політичних в’язнів та формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.

Про це глава українського МЗС повідомив у своєму Twitter.

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«Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів, а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі. Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію», - написав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, на щорічній підсумковій прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання, чи Росія пролонгуватиме «Великий договір» між Україною і РФ, де Москва гарантує територіальну цілісність України, в тому числі Крим у складі української держави Лавров заявив, що Росія продовжує "поважати" територіальну цілісність України.