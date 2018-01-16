Посол в Білорусі спростував заяви, що учасники ТКГ від України не забезпечені необхідними умовами

Посол України в Білорусі Ігор Кизим спростовує заяви про те, що Україна начебто не допомагає своїм переговорникам у Мінську.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"По-перше, Українська держава зараз оплачує усі відрядження на переговори у Мінськ, усіх делегацій. Усім учасникам переговорів держава оплачує квитки і вони живуть, як правило, в готелі. Ніхто тут покотом у посольстві не спить. Інколи у посольстві працюють люди і ми забезпечуємо їм умови", - сказав посол.

Він також спростував заяви Романа Безсмертного про те, що у Мінську принижували представників України Леоніда Кучму та Євгена Марчука.

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"Це неправда, зараз такого немає. Всі питання по всіх особах забезпечує протокол білоруського МЗС, їх зустрічають у залі офіційних делегацій або у ВІП-залі. Білоруська сторона також виділяє автобус для української делегації. Посольство України забезпечує транспортом усіх членів делегацій, які прибувають або літаком або потягом", - зазначив посол.

Посол Кизим припустив, що раніше могли бути організаційні труднощі на переговорах у Мінську, але тепер такого немає:

"Держава ставиться дуже відповідально до людей, яких вона направляє та на такі важливі для України переговори. А білоруси допомагають нам", - наголосив посол.