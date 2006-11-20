Черновецький зробив вчинок, яким пишатиметься все життя
Мер заявляє, що він не буде ручним
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що ніколи не буде ручним мером.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
Мер зазначив, що прийняття рішення про відмову від мандата народного депутата України було дуже нелегким. При ухваленні цього рішення, як сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, він радився тільки зі своєю совістю. «Я ні з ким не радився, окрім своєї совісті. Я багато думав про те, як мені поступити, коли Україна у зв`язку з політичною реформою має вже три центри впливу на мерію. Це не тільки Президент, але тепер вже і Верховна Рада, і Кабінет Міністрів, і адміністрація Президента. Мені було непросто… але я пам`ятав про своїх виборців. Я прийняв рішення, що залишаюся мером в найнесприятливіших умовах, і я все життя пишатимуся тим, що я зробив», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Він ще раз акцентував увагу, що вже з п`ятниці, 17 листопада, не має жодних «претензій» на депутатство. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що щасливий від того, що зробив такий мужній вчинок, також щасливий, що багато вже зроблено в міській адміністрації. Але при цьому він наголосив, що готовий до критики.
«Я хочу, щоб кияни знали мою відповідальність, яку я взяв на себе, йдучи на вибори. Я, звичайно, не розумів багатьох речей, не знав про те, що Київрада - серйозний політичний орган, не знав, що придбаю величезну кількість непримиренних ворогів із числа тих, хто хоче обкрадати київський бюджет. Багато хто думав, коли я йшов на вибори, що я буду ручним мером. Я не ручний. Служити буду тільки киянам, і ніяким політичним партіям або політичним угрупованням», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
На прес-конференції він також сказав, що хоче сам себе привітати з тим, що став «звичайним мером столиці», а також з тим, що «вкотре вибив грунт з-під тих, хто робив різні провокаційні заяви з приводу моєї чисто юридичної роботи» і зробив вчинок - добровільно відмовився від Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмовився від мандата народного депутата України на користь посади мера столиці.
Того ж дня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подав до ЦВК заяву, в якій попросив комісію не реєструвати його як народного депутата України і виключити зі списків народних депутатів.
Раніше ЦВК двічі продовжувала для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом – спочатку до 1 вересня, потім до 1 грудня.