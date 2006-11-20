Черновецький зробив вчинок, яким пишатиметься все життя

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що ніколи не буде ручним мером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Мер зазначив, що прийняття рішення про відмову від мандата народного депутата України було дуже нелегким. При ухваленні цього рішення, як сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, він радився тільки зі своєю совістю. «Я ні з ким не радився, окрім своєї совісті. Я багато думав про те, як мені поступити, коли Україна у зв`язку з політичною реформою має вже три центри впливу на мерію. Це не тільки Президент, але тепер вже і Верховна Рада, і Кабінет Міністрів, і адміністрація Президента. Мені було непросто… але я пам`ятав про своїх виборців. Я прийняв рішення, що залишаюся мером в найнесприятливіших умовах, і я все життя пишатимуся тим, що я зробив», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він ще раз акцентував увагу, що вже з п`ятниці, 17 листопада, не має жодних «претензій» на депутатство. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що щасливий від того, що зробив такий мужній вчинок, також щасливий, що багато вже зроблено в міській адміністрації. Але при цьому він наголосив, що готовий до критики.

«Я хочу, щоб кияни знали мою відповідальність, яку я взяв на себе, йдучи на вибори. Я, звичайно, не розумів багатьох речей, не знав про те, що Київрада - серйозний політичний орган, не знав, що придбаю величезну кількість непримиренних ворогів із числа тих, хто хоче обкрадати київський бюджет. Багато хто думав, коли я йшов на вибори, що я буду ручним мером. Я не ручний. Служити буду тільки киянам, і ніяким політичним партіям або політичним угрупованням», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На прес-конференції він також сказав, що хоче сам себе привітати з тим, що став «звичайним мером столиці», а також з тим, що «вкотре вибив грунт з-під тих, хто робив різні провокаційні заяви з приводу моєї чисто юридичної роботи» і зробив вчинок - добровільно відмовився від Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмовився від мандата народного депутата України на користь посади мера столиці.

Того ж дня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подав до ЦВК заяву, в якій попросив комісію не реєструвати його як народного депутата України і виключити зі списків народних депутатів.

Раніше ЦВК двічі продовжувала для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом – спочатку до 1 вересня, потім до 1 грудня.